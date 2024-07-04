بينهم امرأتان.. اعتقال 10 أشخاص يديرون صالة قمار وسط بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على عشرة أشخاص بينهم امرأتان، يديرون صالة للعب القمار في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة مشتركة من قسم شرطة الكرادة، ونجدة الكرادة، والأمن السياحي، نفذت واجب تدقيق وتفتيش للفنادق "المشبوهة" وقاعات الروليت والمواد الكحولية غير الرسمية، وتمكنت من ضبط قاعة بداخلها صالة للعب القمار واعتقال عشرة متهمين فيها، بينهم امرأتان.

وأشارت إلى ضبط أداوت تستخدم في لعبة الروليت والقمار، وذلك في منطقة الكرادة بجانب الرصافة، مضيفة أنه تمت إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.