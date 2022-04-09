بينهم امرأة.. 3 مصابين واعتقال مغتصبين اثنين في حوادث متفرقة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم السبت، بإصابة رجلين بطعنات سكين، وامرأة برصاصة طائشة، وإلقاء القبض على متهمين اثنين قاما باغتصاب فتاة قاصر، في حوادث ومناطق متفرقة من العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً يحمل سكيناً دخل إلى أحد المطاعم في قطاع ٣ بمدينة الصدر وقام بطعن شخصين أحدهما في ظهره والآخر بكتفه ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً بالحادث الذي ما زالت أسبابه غير معروفة".

وأشار إلى أن "امرأة أصيبت برصاصة طائشة استقرت في صدرها، ضمن منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد"، مبيناً أنه "تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج".

إلى ذلك، "تمكنت قوة أمنية ومن خلال المتابعة، من نصب كمين وإلقاء القبض على متهمين اثنين وفق مذكرة قضائية في منطقة زيونة وسط بغداد، وذلك لقيامهما باغتصاب فتاة قاصر".

من جانب آخر، ذكر المصدر أن "خلافاً عائلياً دفع شقيقين اثنين إلى إطلاق النار على احد الدور السكنية ضمن زراعي منطقة البلديات، من دون تسجيل إصابات تذكر".

وأكد المصدر أنه "تم تسليم المعتقلين إلى مراكز الشرطة لاستكمال الإجراءات الأصولية".