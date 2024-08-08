بينهم امرأة والقيادي "أبو بكر" .. القوات الامنية تعتقل 11 داعشيا بالموصل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، القاء القبض على 11 متهما بالانتماء الى تنظيم داعش بينهم امرأة وقيادي يُكنى بأبي بكر، وذلك في احياء ومناطق متفرقة من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان اليوم إن: قوة مشتركة ضمن قاطع شرطة محافظة نينوى وبعد جمع المعلومات والمتابعة المستمرة وتعاون المواطنين تمكنت وخلال ( 72 ) ساعة من إلقاء القبض على ( 11 ) متهما مطلوبا قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن من بين المعتقلين امرأة ، واحدهم قيادي بارز والمكنى "ابو بكر" كان يعمل فيما يسمى ( كتيبة البراء بن مالك / الاستشهاديين ).

وتابع المتحدث القول إن هؤلاء المعتقلين "كانوا يعملون ضمن تنظيم داعش خلال فترة سيطرتهم على مدينة الموصل، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء من الجانب الأيسر لمدينة الموصل.