بينهم امرأة.. إحباط محاولة تسلل ثلاثة سوريين إلى العراق

شفق نيوز/ أحبطت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الاربعاء، محاولة تسلل لثلاثة سوريين باتجاه محافظة نينوى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى - اكدت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية عن وجود تحركات لاشخاص في الجانب السوري قرب الشريط الحدودي مع العراق يسعون للدخول الى اراضينا عن طريق التسلل".

واضافت، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ ووفق المعلومات قامت بنصب كمين لهم في قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى للقبض عليهم حال تجاوزهم الساتر الحدودي بين البلدين ، وهو ما قاموا به".

واوضح البيان، "تبين أنهم عائلة مكونة من ثلاثة اشخاص يحملون الجنسية السورية، وتم تسليمهم الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".