بينهم امرأة.. تفكيك شبكة خاصة بترويج وتعاطي المخدرات في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان اليوم الخميس، إلقاء القبض على 6 متهمين بينهم امرأة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع الاجهزة الاستخبارية، ألقت القبض على (6) متهمين بينهم امرأة، بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي".

وتابعت، أن "هذا الواجب جاء بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز الاجهزة الامنية المنتشرة في عموم المحافظة ، بالإضافة الى التعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالإدلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن (178) المجاني".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد ( 28 / 32 ) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".