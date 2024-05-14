بينهم امرأة تتاجر بالمخدرات.. اعتقال متهمين وضبط أسلحة في 3 محافظات

شفق نيوز/ القت القوات العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على 16 متهماً بينهم امرأة تتاجر بالمخدرات وضبطت عدداً من الاسلحة في محافظات بغداد وبابل وميسان.

وذكر بيان لشرطة ميسان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قطعات اللواء الرابع فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهمة بتجارة المخدرات في محافظة ميسان، حيث تم ضبط بحوزتها (700) غرام من مادة الكرستال، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة".

واشار البيان الى "تسليم المتهمة الى جهة الطلب أصوليا".

في السياق، أعلنت الشرطة الاتحادية إلقاء القبض على 15 متهماً وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد وبابل.

وذكر بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجهد الأمني لقطعات الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري والقطعات الملحقة أسفر عن إلقاء القبض على ( 15 ) متهماً بمواد قانونية ( تهديد ، مشاجرة ، سرقة ) في مناطق (حي الصحة ، كويريش ، شهداء البياع) ببغداد وعدد من مناطق محافظة بابل". كما نفّذت قطعات اللواء السادس عملية امنية للتفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (حي العامل) أسفرت عن ضبط (بندقية كلاشنكوف ، 2 مخزن عتاد ، 6 اطلاقات )، وتم إحالة المتهمين مع الأسلحة المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة.