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بينهم امرأة تتاجر بالبشر .. إعتقال مطلوبين في بغداد والبصرة

Category: أمـن

Date: 2021-03-06T11:17:20+0000
بينهم امرأة تتاجر بالبشر .. إعتقال مطلوبين في بغداد والبصرة

شفق نيوز / أعلنت القوات الأمنية، يوم السبت، اعتقال ستة متهمين بجرائم مختلف في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.

وذكرت مديرية مكافحة إجرام بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من مفارز مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تمكنت من القبض على متهمة وفق أحكام المادة (٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

وأضافت المديرية، أن "مفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام، ألقى القبض على متهم بالسرقة وفق المادة ٤٤٦ ق.ع، لقيامه بسرقة مبلغ مليوني دينار من أحد المواطنين".

وأشارت إلى أن "مفارز مكتب بغداد الجديدة، ألقى القبض على متهمة وفق المادة ٤٤٤ ق.ع، لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المواطنين".

إلى ذلك، أعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، يوم السبت، مواصلة عمليات (الوعد الصادق) لتفتيش مناطق جنوب محافظة البصرة.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لشفق نيوز، أن "عمليات تفتيش مناطق جنوب البصرة، ضمن محور قضاء الزبير، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين حسب مذكرات إلقاء القبض، من بينهم مطلوب بالإرهاب".

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