سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينهم امرأة.. الإطاحة بمتهمين بالقتل وبيع أطفال في محافظتين

Category: أمـن

Date: 2021-01-12T19:54:15+0000
بينهم امرأة.. الإطاحة بمتهمين بالقتل وبيع أطفال في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني وبيان صادر عن الداخلية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهمين بالقتل والخطف والمتاجرة بالبشر في محافظتي ذي قار وكركوك.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة محافظة ذي قار، نفذت عملية أمنية في قضاء الرفاعي واعتقلت امرأة في الثلاثينيات من عمرها، كانت مطلوبة للقضاء منذ عام كامل بتهمة المتاجرة بالبشر وبيع الأطفال". 

وبين المصدر، أن "المتهمة كانت تشكل فريق عصابة مع امرأة أخرى اعتقلت في مطلع 2020، وتم الحكم عليها لاحقا بالسجن 5 سنوات بذات التهمة (المتاجرة بالبشر)".

وأشار إلى "احالة المتهمة الى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معها".

وفي تطور منفصل، قالت مديرية الشؤون وأمن الأفراد التابعة لوزارة الداخلية في بيان، إن قواتها اشتبهت مساء اليوم بعجله نوع دايو لاذت بالفرار في كركوك.

وأضافت، "عند المطاردة تمت المصادمة مع العصابة، وتبين بعد القبض عليهم انهم عصابة قتل"، مشيرة إلى أن "المتهم (ب ،ع ،م) مطلوب بموجب عدة أوامر قبض في جرائم القتل والتسليب، وهو يعد من اخطر المجرمين في كركوك".

وتابعت أنه "تم توقيفهم في الشعبة التحقيقية لدى المديرية، وقرر قاضي التحقيق للشؤون توقيفهم، وتبين قيامهم بثلاث عمليات خطف".

related

مقتل اثنين من الدواعش بـ"كمين محكم" في وادي أبو شحمة بكركوك

Date: 2020-12-26 14:56:34
مقتل اثنين من الدواعش بـ"كمين محكم" في وادي أبو شحمة بكركوك

عمليات كركوك: قضية اغتصاب المرأة اخذت حيزا سيئا وزوجها قدم شكوى

Date: 2020-04-11 13:15:56
عمليات كركوك: قضية اغتصاب المرأة اخذت حيزا سيئا وزوجها قدم شكوى

ارتفاع حصيلة جرحى القوات الأمنية في حقل نفطي جنوبي العراق

Date: 2019-11-25 20:40:03
ارتفاع حصيلة جرحى القوات الأمنية في حقل نفطي جنوبي العراق

داعش يباغت نقطة عسكرية للجيش العراقي جنوبي كركوك

Date: 2020-01-29 21:21:36
داعش يباغت نقطة عسكرية للجيش العراقي جنوبي كركوك

قصف دولي ينهي حياة ثلاثة من قادة داعش كركوك

Date: 2021-01-12 05:24:49
قصف دولي ينهي حياة ثلاثة من قادة داعش كركوك

الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد

Date: 2020-09-21 11:18:54
الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد

سقوط ضحايا من الجيش ومقتل عنصرين من داعش بهجومين في ديالى وكركوك

Date: 2020-04-19 23:57:37
سقوط ضحايا من الجيش ومقتل عنصرين من داعش بهجومين في ديالى وكركوك

داعش يُجهز على شخص ويضرم النار بسيارته في كركوك

Date: 2020-12-18 17:08:33
داعش يُجهز على شخص ويضرم النار بسيارته في كركوك