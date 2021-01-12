بينهم امرأة.. الإطاحة بمتهمين بالقتل وبيع أطفال في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني وبيان صادر عن الداخلية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهمين بالقتل والخطف والمتاجرة بالبشر في محافظتي ذي قار وكركوك.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة محافظة ذي قار، نفذت عملية أمنية في قضاء الرفاعي واعتقلت امرأة في الثلاثينيات من عمرها، كانت مطلوبة للقضاء منذ عام كامل بتهمة المتاجرة بالبشر وبيع الأطفال".

وبين المصدر، أن "المتهمة كانت تشكل فريق عصابة مع امرأة أخرى اعتقلت في مطلع 2020، وتم الحكم عليها لاحقا بالسجن 5 سنوات بذات التهمة (المتاجرة بالبشر)".

وأشار إلى "احالة المتهمة الى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معها".

وفي تطور منفصل، قالت مديرية الشؤون وأمن الأفراد التابعة لوزارة الداخلية في بيان، إن قواتها اشتبهت مساء اليوم بعجله نوع دايو لاذت بالفرار في كركوك.

وأضافت، "عند المطاردة تمت المصادمة مع العصابة، وتبين بعد القبض عليهم انهم عصابة قتل"، مشيرة إلى أن "المتهم (ب ،ع ،م) مطلوب بموجب عدة أوامر قبض في جرائم القتل والتسليب، وهو يعد من اخطر المجرمين في كركوك".

وتابعت أنه "تم توقيفهم في الشعبة التحقيقية لدى المديرية، وقرر قاضي التحقيق للشؤون توقيفهم، وتبين قيامهم بثلاث عمليات خطف".