بينهم امرأة.. القبض على 9 تجار مخدرات في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 9 من تجار ومروجي المخدرات في بغداد بينهم امرأة.

وقال إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وفق معلومات دقيقة لقسم الاستخبارات والأمن في قيادة عمليات بغداد ومن خلال المفارز المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على تسعة من تجار ومروجي المواد المخدرة بينهم امرأة خلال عمليات أمنية ونصب سيطرات نفذتها المفارز المشتركة ضمن قاطع عمليات بغداد".

وأضاف أن "العملية جاءت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل"، مبيناً أنه "تم ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق السياقات المعتمدة".

ولفت إلى أن "مديرية الاستخبارات العسكرية مستمرة في تنفيذ العمليات الاستباقية لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتجفيف منابعها وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية حفاظا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين".