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بينهم امرأة .. القبض على 8 عناصر من داعش بمحافظة عراقية

Category: أمـن

Date: 2020-11-18T07:28:32+0000
بينهم امرأة .. القبض على 8 عناصر من داعش بمحافظة عراقية

شفق نيوز/ افادت وكالة الإستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الاربعاء بالقاء القبض على ثمانية عناصر ينتمون لتنظيم داعش بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين

وقالت الوكالة في بيان اليوم ان مفارزها بمديرية استخبارات صلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية ارهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائهم لداعش.

واضاف البيان انه من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم للتنظيم واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، مشيرا الى انه تم تدوين أقوالهم وتسليمهم الى جهات الطلب بموجب وصل تسلم اصولي.

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