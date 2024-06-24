بينهم امرأة.. القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات واعتقال أطراف مشاجرة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، على إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات أحد أفرادها امرأة، فيما جرى اعتقال آخرين وفق مواد قانونية مختلفة، في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بتشكيلات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية والقطعات الملحقة وبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، شرعت بعدد من الواجبات والممارسات الأمنية لتنفيذ مذكرات القبض القضائية.

وبينت أنه تم إلقاء القبض على عصابة لترويج وتعاطي المواد المخدرة مكونة من ثلاثة متهمين بينهم امرأة، مضيفة أنه تم اعتقال ستة آخرين "اطراف مشاجرات" ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم وذلك ضمن مناطق، الطالبية، وسبع قصور، والشعب، وحي طارق، وأم الكبر والغزلان، شرقي العاصمة بغداد.

وأكدت أنه تمت إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.