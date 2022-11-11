بينهم امرأة.. القبض على تجار مخدرات بحوزتهم 1 كغم "حشيشة" في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، يوم الجمعة، القبض على 3 تجار المخدرات من ضمنهم امرأة بحوزتهم (1) كغم من مادة الحشيشة المخدرة وربع كغم من الكريستال جنوب ميسان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وباشراف العميد الحقوقي رحيم علي خلف ، و بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي ق ع م ، واستناداً الى معلومات استخبارية واردة الى مديرية المخدرات ، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات من ضمنهم أمرآة من سكنة محافظة البصرة، وضبط بحوزتهم (1) كغم من مادة الحشيشة وربع كغم من الكريستال المخدرة داخل العجلة التي يستقلونها".

وأشارت المديرية الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا وتوقيفهم وفق أحكام المادة القانونية (28) من قانون العقوبات".