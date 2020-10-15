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احباط تفجيرين والاطاحة بعصابة تتاجر بالعملة المزيفة في بغداد وديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-15T07:56:59+0000
احباط تفجيرين والاطاحة بعصابة تتاجر بالعملة المزيفة في بغداد وديالى

شفق نيوز/ احبطت القوات الامنية يوم الخميس تفجيرين احدهما داخل سوق لبيع الخضار في محافظتي ديالى وبغداد.

وقالت مصادر امنية لوكالة شفق نيوز، ان عبوة تم تفجيرها من قبل الجيش العراقي ضمن سوق "الشيخ حمد قرب" علوة "بركات ارض الرافدين" في ديالى دون اضرار او اصابات

وبينت المصادر ان قوة امنية عثرت على عبوة ناسفة ضمن قضاء الطارمية وتم تفكيكها دون اصابات ايضا.

في غضون ذلك اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، عن القاء القبض على خمسة متهمين من بينهم امرأه يتاجرون بالعملة المزيفة في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، انه بعد تنفيذ ثلاث عمليات مختلفه لملاحقة المتاجرين بالعملة المزيفة بمناطق متفرقة من محافظة بغداد من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية أستخبارات الجريمة المنظمة نتج عنها، إلقاء القبض على خمسة متهمين من بينهم امرأه يتاجرون ببيع والترويج للعملة المزيفة.

ونوه البيان الى ضبط مبلغ مالي مزيف لدى اثنين منهم ومقداره (٨٠٠) دولار أمريكي فئة ١٠٠دولار و (٣،٠٠٠،٠٠٠) دينار عراقي في منطقة الدورة، فيما تم ضبط مبلغ مزيف ومقداره (٢٠،٠٠٠) الف دولار أمريكي فئة ١٠٠دولار مزيفة بحوزة المتهمين الاثنين الآخرين في منطقة حي الجهاد.

واشار البيان الى ضبط مبلغ بحوزة المتهمة الخامسة ومقداره (١٢،٠٠٠،٠٠٠) فئة ٢٥،٠٠٠ الف دينار عراقي و( ١٠،٠٠٠) دولار أمريكي وبالجرم المشهود أثناء متاجرتها و بيعها للعملة داخل مول المنصور .

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