بينهم امرأة .. الاطاحة بخمسة "إرهابيين" في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء القاء القبض على خمسة "ارهابيين" من بينهم أمرأة ينتمون لتنظيم داعش وذلك بعملية أمنية في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، ان "مفارزها في كركوك من القاء القبض على خمسة ارهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ( ٤/ ارهاب) لانتمائهم لداعش".

واضاف البيان انه "قد عمل الارهابي الاول معالج لعناصر التنظيم بمايسمى قاطع كركوك فيماعملت الارهابية على توزيع مايسمى الكفالات على الخلايا النائمة المتواجدة بقضاء الحويجة اما عمل الارهابي الثالث والمكنى "ابوهاجر" والارهابيان الآخران ضمن مايسمى قاطع الحويجة واللذان اعترفا عن اشتراكهما بست عمليات ارهابية ضد القوات الامنية في حقول علاس ومنطقة عجيل ، فضلاً عن قيام الارهابيين الاخرين بتسليب وقتل احد المواطنيين في محافظة كركوك وسرقة عجلتة عام ٢٠١٨.

وتابع البيان انه تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".