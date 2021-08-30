بينهم امرأة.. الاستخبارات العسكرية تعتقل مطلوبين بقضايا إرهابية في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أربعة مطلوبين بقضايا إرهابية بينهم امرأة، في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، تمكنت بعملية استباقية من القاء القبض على متهمة بقضايا إرهابية في مدخل سيطرة الشورة، جنوبي الموصل، بعد التفتيش الدقيق وبالتعاون مع قوة من الفوج الثاني باللواء ٧٥".

وبينت أن المعتقلة "مطلوبة وفق احكام المادة 4 ارهاب، وتم تسليمها الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

وأشارت إلى أن "قوة مشتركة من الفوج الثالث في مغاوير قيادة واستخبارات ارهاب النمرود وشرطة النمرود، ألقت القبض على ثلاثة مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب في منطقه النعمانية بناحية النمرود، جنوبي مدينة الموصل".

وأضافت الخلية أنه "تم تسليمهم الى استخبارات إرهاب النمرود لإكمال أوراقهم التحقيقية".