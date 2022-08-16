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بينهم امرأة .. اعتقال أشخاص قتلوا رجل أمن وأحرقوا جثمانه داخل سيارة بالبصرة

Category: أمـن

Date: 2022-08-16T04:41:29+0000
بينهم امرأة .. اعتقال أشخاص قتلوا رجل أمن وأحرقوا جثمانه داخل سيارة بالبصرة

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على ثلاثة اشخاص بينهم امرأة اقدموا على قتل منتسب في جهاز الأمن الوطني واضرموا النار بجسده داخل سيارة في قضاء "أبي الخصيب" التابع للمحافظة التي تقع أقصى جنوبي العراق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن قسم شرطة "ابي الخصيب" أستخبر بوجود عجلة محروقة في قضاء ابي الخصيب منطقة الحمزة وبعد إخماد الحريق تم العثور على جثة محترقة في صندوق العجلة.

وأضاف البيان أنه نظراً لأهمية الحادث وخطورته ولما له من مساس بأمن المواطنين تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الحقوقي علي عدنان عبدالحميد وثلة من ضباط التحقيق من الشرطة المحلية والاستخبارات والمكافحة والأمن الوطني لكشف ملابسات الجريمة.

ووفقا للبيان فإنه بعد جهود مستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل والبحث والتحري تم الوصول إلى الجناة بوقت قياسي يقدر بـ٦ ساعات ، تم إلقاء القبض على منفذي الجريمة الذين قاموا بقتل المجنى عليه ، فضلا عن حرق العجلة لتضليل الأجهزة الأمنية .

بدوره أكد قائد شرطة البصرة اللواء علي المالكي القاء القبض على المتهمين بقتل ذلك الشخص، مشيرا إلى أن الضحية منتسب بجهاز الأمن الوطني في قضاء أبي الخصيب.

وقال المالكي في بيان اليوم، إنه بعد ان تم قتله تم حرقه في داخل مركبته، مبيناً ان المتهمين الذين تم القبض عليهم عددهم (٣) اشخاص من ضمنهم امرأة حيث تم القاء القبض عليهم في وقت قياسي بعد حدوث الجريمة.

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