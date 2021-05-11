بينهم والٍ عسكري لداعش اعتقال "أبو أنس وأبو أيوب وأبو عبدالله" غربي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اجرام الانبار يوم الثلاثاء إلقاء القبض على مجموعة "إرهابية" من بينهم الوالي العسكري لتنظيم داعش لمنطقة زوبع (غانم حميد جاسم) المكنى "ابو جعفر الزوبعي"

وأشارت المديرية في بيان إلى القبض على كل من "الارهابي (شكر علاوي خضر )المكنى أبو أنس، والارهابي (عزام حماد علي )المكنى أبو أيوب ، والارهابي( عباس مجيد فياض )المكنى أبو عبد الله"، موضحة أن "هؤلاء الإرهابيين شاركوا في عدة هجمات على القوات الامنية وقتل العديد منهم".

ونوهت إلى "تفجيرهم دور المنتسبين وقتل المواطنين العزل الأبرياء"

وتابع البيان "كانت نواياهم العودة من جديد لتنفيذ عمليات إرهابية هنا وهناك لزعزعة أمن واستقرار المحافظة".