بينهم "النكَري".. شرطة صلاح الدين تعتقل 9 متسولين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم الإحد، بإلقاء القبض على تسعة متسولين بينهم "النكَري" في السوق الرئيسي وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المفارز التابعة إلى مفاصل قيادة شرطة صلاح الدين شنت عملية واسعة بحثاً عن متسولين وتمكنت من إلقاء القبض على تسعة أطفال ذكور وإناث في شارعيّ الأربعين والزهور والسوق الرئيسي حيث".

وأشار المصدر إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وايداعهم التوقيف"، مضيفاً أن "بين المتسولين شخص متهم بالسرقة في أسواق تكريت ويبلغ من العمر 12 عاماً يعرف في أوساط المتسولين بـ(النكَري) لخفة يده في النشل والسرقة".