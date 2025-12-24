بينهم "النكري".. تفكيك "عصابة متخصصة" في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، مساء يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ثلاثة متهمين بسرقة الدراجات النارية بينهم "النكري" داخل قضاء طوزخورماتو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العملية نُفذت بعد متابعة دقيقة لتحركات المتهمين وجمع معلومات استخبارية عن أماكن تواجدهم ونشاطهم الإجرامي، ما أسفر عن محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم دون وقوع أي حوادث تُذكر.

وأضاف أن المتهمين الثلاثة كانوا ينفذون عمليات سرقة متكررة للدراجات النارية في مناطق متفرقة من القضاء، مستغلين ساعات متأخرة من الليل وقلة الحركة في بعض الأحياء.

وأشار إلى أن أحد المعتقلين يُعرف بلقب "النكري"، وهو معروف لدى الأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذه لعمليات سرقة الدراجات النارية.

وبيّن المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات، لافتاً إلى أن الجهود ما زالت مستمرة لملاحقة أي متورطين آخرين قد تكون لهم صلة بهذه السرقات.