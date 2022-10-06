بينهم الممول الرئيسي منتسب بالدفاع .. ذي قار تعلن عدد المعتقلين بأعمال الشغب

شفق نيوز/ أعلن المتحدث الرسمي باسم محافظة ذي قار، حسن محمد، اليوم الخميس، عن عدد المعتقلين الكلي في أعمال الشغب الاخيرة، مؤكدا ان الحكومة المحلية تمكنت من ادارة الملف بحكمة لدرء الفتنة التي أصابت المدينة.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة وحضرته وكالة شفق نيوز، ان " عدد المعتقلين الكلي في أعمال الشغب الاخيرة بلغ 36 شخصا بينهم الممول الرئيسي لهم وهو منتسب بوزارة الدفاع العراقية".

ونفى محمد تساؤل مراسل وكالتنا، بشأن وجود ضغوطات على ادارة المحافظة للإفراج عن المعتقلين، قائلا إن "الملف بيد القوات الامنية في الوقت الحالي وهناك ادلة تثبت تورط هذه هذه المجاميع باعمال الشغب الاخيرة من خلال التسجيلات الصوتية والرسائل ومقاطع الفيديو التي عثر عليها بهواتفهم".

واكد المتحدث باسم ديوان المحافظة، ان" الحكومة المحلية في ذي قار أدارت الملف بحكمة لدرء الفتنة التي أراد البعض إدخالها للناصرية وعودتها للمربع الأول".

وتابع محمد، ان "المحافظة في الجانب الخدمي، تسعى للحصول على الموافقات الرسمية للحصول على محطة كهربائية سعة 2000 إلى 3000 ميغاواط".

وشهدت محافظة ذي قار، يوم الاثنين 3 تشرين الأول 2022، قيام نحو 100 شخص بحسب ما ذكرت القيادة الأمنية في المحافظة، هاجموا القوات الأمنية بالحجارة ما أسفر عن إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة، كما قاموا بإضرام النيران في بوابة ديوان المحافظة، قبل أن تتم استعادة السيطرة على الأوضاع.