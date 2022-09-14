بينهم القيادي "ابو جراح" .. القبض على أربعة إرهابيين تسللوا بين الزائرين في بغداد

شفق نيوز/ افادت الشرطة الاتحادية يوم الأربعاء أنها القت القبض على 4 إرهابيين بينهم الارهابي المكنى "ابو جراح" خلال عملية امنية في بغداد.

وذكرت الشرطة في بيان اليوم، إن جهدا أمنيا مشترك ومتميز بإشراف مدير استخبارات الشرطة الاتحادية وآمر اللواء السابع يسفر عن إلقاء القبض على (4) من الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤/ارهاب ، من ضمنهم المكنى (ابو جراح) أحد قيادي العصابات الإرهابية والذي عَمل ضمن معسكر ابو حمزه المهاجر والمطلوب الى مديرية استخبارات وإرهاب الأنبار.

واشار البيان الى ان عملية القاء القبض تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة بتواجدهم على طريق مرور الزائرين ضمن مقتربات منطقة الدورة ، مؤكدا أنه تمت احالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم .