بينهم "العارف".. اعتقال 148 منتمياً لجماعة القربان في 5 محافظات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، إلقاء القبض على 148 منتمياً لجماعة القربان بينهم "العارف" منظّر الحركة.

وقال رئيس الجهاز، عبد الكريم البصري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اعتقال نحو 148 من المنتمين لحركة القربان في محافظات البصرة والمثنى وواسط وميسان وذي قار، بينهم ما يسمى بـ(العارف) المنظّر للحركة بعد مداهمتهم في أوكارهم".

وأكد البصري، أن "الحركة تشكل خطراً على المجتمع طالما يحدث تكرار ظهور تلك الحركات المنحرفة، ولجوء الكثير من الشباب إليها رغم أن بعضها تنتهي بالانتحار كما يحدث في جماعة القربان".

وجماعة "القربان" أو ما يُعرف بالعلاهية نشطت في وسط وجنوبي العراق، وأثارت جدلاً واسعاً بعد تسجيل عدة حالات انتحار مرتبطة بطقوسها.

ويدعي أتباع هذه الجماعة أن الإمام علي بن أبي طالب بمنزلة إله، ويقومون بإجراء قرعة بين أفرادهم، ومن يظهر اسمه يُقدم قرباناً للإمام.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، والديوانية، بعد تنفيذها طقوساً متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.