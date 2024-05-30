بينهم "الصميدعي".. العراق يعدم 8 محكومين بتهم الإرهاب

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بقيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق 8 إرهابيين في سجن الناصرية المركزي المعروف بأسم سجن "الحوت".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فريقا من وزارة العدل أشرف اليوم على تنفيذ حكم الاعدام بحق 8 إرهابيين دواعش في سجن الناصرية المركزي (الحوت)"، لافتا إلى أن "من بين المنفذ بحقهم حكم الاعدام ارهابي يلقب بـ(الصميدعي)".

وبين المصدر، ان "تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابيين جاء بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية، ومصادقة رئيس الجمهورية عليها".