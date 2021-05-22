بينهم "الشايب الخطير" .. اعتقال 4 عناصر لداعش بعملية أمنية في بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، بأن قوة من الاستخبارات القت القبض على أربعة ارهابيين بعملية امنية في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين بعملية امنية بمناطق متفرقة من محافظة بغداد".

وأوضح أن المعتقلين "مطلوبين وفق احكام المادة (٤ أرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية لعملهم بمايسمى قاطعي الكرمة وجنوب بغداد"، مشيرة إلى أن "احدهم يكنى بـ (الشايب) وهو من الارهابيين الخطرين".

وبينت أن "الشايب الخطير، قام بالعبث بعجلات الدفاع المدني في القضاء وتسليم الاسلحة والمواد التي تساعد في التفجير الى داعش"، موضحة أنه "يقوم كذلك بتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل العصابات الإرهابية في بغداد".

وأشارت خلية الاعلام في بيانها، الى "تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا"، مؤكدة "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".