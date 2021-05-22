سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينهم "الشايب الخطير" .. اعتقال 4 عناصر لداعش بعملية أمنية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-22T09:25:59+0000
بينهم "الشايب الخطير" .. اعتقال 4 عناصر لداعش بعملية أمنية في بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، بأن قوة  من الاستخبارات القت القبض على أربعة ارهابيين بعملية امنية في العاصمة بغداد.  

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين بعملية امنية بمناطق متفرقة من محافظة بغداد".

وأوضح أن المعتقلين "مطلوبين وفق احكام المادة (٤ أرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية لعملهم بمايسمى قاطعي الكرمة وجنوب بغداد"، مشيرة إلى أن "احدهم يكنى بـ (الشايب) وهو من الارهابيين الخطرين".

وبينت أن "الشايب الخطير، قام بالعبث بعجلات الدفاع المدني في القضاء وتسليم الاسلحة والمواد التي تساعد في التفجير الى داعش"، موضحة أنه "يقوم كذلك بتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل العصابات الإرهابية في بغداد".

وأشارت خلية الاعلام في بيانها، الى "تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا"، مؤكدة "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

 

related

بيان رسمي يعدد نجاحات استخباراتية بعد إقالة "السوداني" في ديالى

Date: 2021-04-30 18:10:53
بيان رسمي يعدد نجاحات استخباراتية بعد إقالة "السوداني" في ديالى

القوات العراقية تلاحق التهريب بعمليات على الحدود مع إيران

Date: 2020-10-16 10:19:09
القوات العراقية تلاحق التهريب بعمليات على الحدود مع إيران

صور .. الاستخبارات العراقية تستولي على أحزمة ناسفة عليها شعار داعش

Date: 2021-01-15 07:27:47
صور .. الاستخبارات العراقية تستولي على أحزمة ناسفة عليها شعار داعش

العراق يحبط محاولة تهريب اجهزة ارسال واتصالات الى سوريا

Date: 2019-08-23 18:15:24
العراق يحبط محاولة تهريب اجهزة ارسال واتصالات الى سوريا

بعد قتل اولاده الثلاثة بمعركة .. القبض على مسؤول شرعي لداعش بكركوك

Date: 2019-09-17 14:27:07
بعد قتل اولاده الثلاثة بمعركة .. القبض على مسؤول شرعي لداعش بكركوك

صيد ثمين للأمن العراقي من عناصر "ديوان الجند" بداعش

Date: 2020-10-18 07:04:30
صيد ثمين للأمن العراقي من عناصر "ديوان الجند" بداعش

بينهم امرأة .. الاطاحة بخمسة "إرهابيين" في كركوك

Date: 2021-02-02 07:28:18
بينهم امرأة .. الاطاحة بخمسة "إرهابيين" في كركوك

استضافة قادة امنيين كبار في البرلمان لمناقشة حادث تفجير كربلاء

Date: 2019-09-25 22:06:59
استضافة قادة امنيين كبار في البرلمان لمناقشة حادث تفجير كربلاء