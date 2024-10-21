بينهم "البازي".. مقتل 5 إرهابيين بقصف جوي ضمن قاطع صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاثنين، العثور على خمسة جثث لإرهابيين قضوا في قصف جوي استهدف ثلاث مضافات ونقاط حراسة ومخازن للأسلحة والاعتدة في صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني عن القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إلحاقاً ببياننا ليوم أمس بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F_16 وفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، فقد عاودت طائراتنا استهداف ثلاث مضافات ونقاط حراسة ومخازن للأسلحة والاعتدة بالقرب من المضافة التي تم استهدافها يوم أمس".

وتابعت: "على إثر ذلك خرجت قوة من أبطال قيادة عمليات صلاح الدين والشجعان في مفارز مع عناصر الاستخبارات ضمن قاطع المسؤولية بتواجد ميداني وإشراف من قائد قيادة عمليات صلاح الدين لتفتيش مكان الضربة ومعاينة المكان المستهدف بشكل عام".

ولفتت الخلية إلى أن "القوة المنفذة للواجب قد عثرت على (5) جثث للإرهابيين أحدها تعود للمجرم ما يسمى آمر قاطع الأبراء المكنى (البازي) ومن بينها أيضا جثتان ممزقتان بالكامل نتيجة الضربة الجوية لرجال صقور الجو".

وبينت أنه "تم التعامل معها وفق السياقات المعتمدة لإجراء عملية فحصها للتعرف بشكل أدق على بقية الإرهابيين الذين تم قتلهم، فضلاً عن تدمير عدد من الدراجات النارية التي كانت تستخدمها هذه المفرزة الإرهابية للتنقل، وأسلحة متوسط وخفيفة وثلاثة أحزمة ناسفة واعتدة ومعدات ووسائل اتصالات ومواد لوجستية مختلفة، إذ عادت قواتنا التي نفذت هذا الواجب الى أماكن انطلاقها بسلام".