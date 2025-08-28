بينهم "اردنية".. الأمن العراقي يطيح بشبكة اتجار بالبشر في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالاطاحة بشبكة اتجار بالبشر في منطقة عرب جبور جنوب العاصمة بغداد، أحد أفرادها "أردنية" مجنسة عراقية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية في بغداد تمكنت من الإطاحة بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر في منطقة عرب جبور، بعد عملية استدراج المتهمين إلى إحدى المزارع ضمن قاطع المسؤولية.

وأوضح المصدر أن العملية جرت بناءً على قرار صادر من قاضي محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وبإسناد القوة الماسكة ومفارز مكافحة الاتجار بالبشر/الكرخ، حيث تم تنفيذ أمر قبض بحق مجموعة من المتهمين.

وأسفرت العملية، بحسب المصدر، عن القبض على كل من: (ت. أ. غ. س) مواليد 1991، (م. ح. م. ع) مواليد 2005، (م. ع. ل. ع) مواليد 2004، (د. ع. ع. ن) مواليد 2001، أردنية الأصل ومجنسية عراقية.وأشار المصدر إلى أن المطلوبين وفق المادة (6/أولاً) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تم تسليمهم وفق محضر أصولي إلى جهة الطلب، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن أعمال الفرقة الثانية – اللواء السابع – الفوج الثاني – السرية الثالثة شرطة اتحادية.

في السياق، ألقت مفارز قسم شرطة الصدر الثالث شرقي بغداد، القبض على أحد المحكومين غيابياً أثناء مراجعته أحد مراكز الشرطة ، وفق المصدر الأمني.

وأوضح المصدر أن عملية التدقيق عبر النافذة الوطنية أظهرت أن المطلوب محكوم غيابياً لمدة خمس سنوات استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.

وأضاف أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بحق المتهم، وتم تسليمه أصولياً إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.