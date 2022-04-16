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بينهم اثنان يروجان لـ"الطائفية".. القبض على 5 متهمين بالقتل والمخدرات في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-04-16T13:14:29+0000
بينهم اثنان يروجان لـ"الطائفية".. القبض على 5 متهمين بالقتل والمخدرات في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين بالقتل والاغتصاب والمتاجرة بالمخدرات، بالإضافة إلى ترويج منشورات تثير الفتنة الطائفية، في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز سيطرة سبع قصور التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، القت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 406 قتل، حاول النفاذ من السيطرة".

واضافت ان "مفارز سيطرة الشعب ألقت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالاغتصاب، وهو مطلوب الى مكافحة الإجرام".

وأشارت إلى أن "سيطرة جسر ديالى ألقت القبض على متهم ثالث مطلوب وفق قضايا تتعلق بتجارة المخدرات"، مبينة أنه "تم اصطحاب المتهمين إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

وأوضحت الخلية؛ أن "قوة من الفوج الثالث التابع للواء الخامس في منطقة الحرية بغداد بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القت القبض على متهمين اثنين يقومان بتوزيع منشورات تسيئ إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين".

واكدت انه "تم تسليمهما مع المضبوطات التي بحوزتهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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