بينهم "ابو رغيف".. الكشف عن المناصب العليا التي طالتها تغييرات الداخلية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن أبرز المناصب التي طالتها تغييرات أجريت عليها.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أوامر التغيير شملت وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق احمد ابو رغيف، ووكيل شؤون الشرطة عماد الدليمي، وقائد قوات الحدود حامد الحسيني الحدود، ومديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة الطاقة، فضلا عن اثنين، من قادة الفرق بالشرطة الاتحادية".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، صدور أوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم، إنه "بناء على المنهاج الحكومي الذي تبناه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ، ورؤية وزير الداخلية بضرورة النهوض بواقع المؤسسة الأمنية، وتلبيةً لمتطلبات تطوير الأداء ، ورفع مستوى الجاهزية، فقد صدرت الأوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة بعد اكمالهم السقف الزمني لإشغال المنصب ولرفد الوزارة بدماء جديدة".