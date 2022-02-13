بينهم "ابو براء" و"ابو فطومة".. 20 ارهابياً بقبضة القوات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الانبار، يوم الاحد، القبض على 19 "ارهابياً" في عدد من المحافظات، كاشفة اسماء وكنى ستة منهم، فيما أفادت قيادة عمليات بغداد بالقبض على "ارهابي" وضبط عبوات ناسفة شمالي العاصمة.

وقالت شرطة الانبار في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بناءاً على توجيهات وتعليمات قائډ شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، القت مفارز قسم مكافحة أجرام الانبار القبض على 19 ارهابياً، مطلوبين وفق الماده 4 ارهاب في العاصمة بغداد ومحافظات السليمانية وكركوك والانبار".

وأوضح البيان، أن شرطة الانبار ستعرض اعترافات "الوجبة الاولى" من المعتقلين وهم كل من "المتهم الارهابي الموقوف (عبدالله داود معيوف) المكنى ابو ملاك، المتهم الارهابي الموقوف (ضيغم نبيل امين حسن) المكنى ابو براء، المتهم الارهابي الموقوف (ايمن سعد محمد رشيد) المكنى ابو فطومه، المتهم الارهابي الموقوف (معتز منير غيدان تركي) المكنى ابو فاطمه، المتهم الارهابي الموقوف (محمد علي منسي نطاح)، المتهم الارهابي الموقوف (مجيد عامر حمدان رزيك) المكنى ابو عامر"، مبيناً أن " هؤلاء الإرهابيين شاركو بعدة جرائم في محافظة الأنبار وخارجها ادت الى مقتل العديد من الأبرياء وتدمير البنى التحتيه وهجرو العوائل وبثو الرعب في نفوس ابناء البلد حتى وقعو في قبضة ابطال قسم مكافحة اجرام الانبار لينالو جزائهم العادل".

من جانبها، أفادت عمليات بغداد، بالقبض على ارهابي وضبط عبوات ناسفة شمالي العاصمة، موضحة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المفارز المتواجدة في سيطرة التحرير (جكوار) ومن خلال الممارسات الامنية وتدقيق اسماء المطلوبين تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب، اثناء دخوله الى العاصمة.

وفي سياق متصل، بين البيان، أن قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة السادسة تمكنت من ضبط 15 عبوة ناسفة عبارة عن جيلكان مملوء بالمواد المتفجرة (مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية) ضمن منطقة الخيشات (تل الفرنسي) شمالي بغداد، مشيراً إلى تطويق المكان وتفجيرها موقعياً من قبل كتيبة هندسة الفرقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن إلقاء القبض على ثمانية من عناصر داعش بعمليات متفرقة في إقليم كوردستان وثلاث محافظات أخرى.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزه "نفذت عمليتين نوعيتين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين وأسفرت عن إلقاء القبض على ستة من إرهابيي عصابات داعش التكفيرية، وأضاف أنه نفذ عملية ثالثة في مُحافظة بابل من خلال نصب كمين مُحكم تم من خلاله إلقاء القبض على عُنصر إرهابي مُتخفي بين المواطنين

كما أشار الجهاز إلى أنه "بالتنسيق مع أسايش إقليم كردستان في محافظة السليمانية، تم إلقاء القبض على إرهابي مطلوب ينتمي للعصابات التكفيرية".