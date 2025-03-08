بينها مواشي ودجاج حي.. إحباط عمليات تهريب واعتقال مطلوبين بكركوك وبابل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، القبض على 12 مطلوباً بتهم جنائية متنوعة ومخالفات قانونية أخرى في محافظتي كركوك وبابل.

ففي كركوك، ذكرت قيادة شرطة المحافظة، أنها ضبطت ثلاث عجلات إحداهما تحمل (معسل تركي) والثانية (مواشي) والثالثة (دجاج حي)، كما تم القبض على (6) متهمين.

وأشارت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن ذلك جاء بعملية نوعية بعد نصب كمين بناءً على معلومات دقيقة توفرت حول تهريب مواد ومواشي مهربة بصورة غير قانونية عبر الطرق النيسمية.

وأكدت، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العجلات وضبط المواد المهربة بمحضر ضبط أصولي وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق القانون لينالوا جزاءهم العادل.

وفي بابل، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، إلقاء القبض على ستة مطلوبين بتهم جنائية متنوعة ومخالفات قانونية أخرى، بالإضافة إلى توقيف ثلاثة مخالفين للقوانين السارية.

وأوضحت القيادة في بيان ورد للوكالة، أن عمليات القبض جاءت نتيجة عمليات أمنية مكثفة طالت مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية فيها خلال 24 ساعة الماضية.