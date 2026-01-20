بينها مصرع طفلة.. ذي قار تسجل 3 حوادث أمنية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بإصابة خمسة أشخاص إثر شجار استخدمت فيه الأسلحة البيضاء (القامات) بين جيران في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية تدخلت بسرعة، وقامت بتطويق الحادثة واعتقال عدد من المتورطين.

وفي حادث منفصل، أضاف المصدر، أن طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات لقيت مصرعها نتيجة العبث بسلاح ناري تابع لوالدها داخل منزلهم في قضاء الفجر شمال المحافظة".

وأشار إلى أن الجثة نُقلت إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادث ثالث، أوضح المصدر، أن شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً أقدم على الانتحار بإطلاق النار على رأسه بواسطة سلاح كلاشنكوف داخل منزله في قضاء قلعة سكر شمال المحافظة.

ووفقاً للمصدر، فإن التحقيقات أشارت إلى أن السبب يعود إلى معاناته من حالة نفسية.