سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينها مسيرات "الراصد والحسيب".. الحشد يزيح الستار عن ترسانته العسكرية لأول مرة (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-07-23T06:40:30+0000
بينها مسيرات "الراصد والحسيب".. الحشد يزيح الستار عن ترسانته العسكرية لأول مرة (صور)

شفق نيوز/ أزاح الحشد الشعبي العراقي، يوم السبت، الستار عن ترسانته العسكرية لأول مرة، وذلك خلال استعراض أجراه في محافظة ديالى، لمناسبة ذكرى تأسيسه الثامن.

واستعرض الحشد، بمجموعة أسلحة متنوعة، بينها منظومة "الراصد والحسيب" للقيادة والتحكم بالطائرات المسيرة المصنعة من قبل المديرية الفنية بالهيئة.

كما أظهر الاستعراض دبابات T52 وT72 روسية الصنع، وعجلات جبلية عالية الأداء، إضافة إلى أسلحة ثقيلة أخرى ومنها صواريخ وراجمات بعيدة المدى.

وأجري هذا الاستعراض، في معسكر (أبو منتظر المحمداوي) بمحافظة ديالى، بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، كما حضره السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق.

وشاركت في الاستعراض العسكري الذي نظمه الحشد الشعبي، صنوفا متنوعة من قوات الأمن العراقية، من تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب.

وتشكل الحشد الشعبي العراقي، من فصائل شيعية مسلحة منتصف عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الشيعي علي السيستاني، لمحاربة تنظيم داعش، وذلك إبان سيطرته على أربع محافظات شمال وشمال غرب البلاد واقترابه من حدود بغداد آنذاك.

related

الحشد يستعرض قواه العسكرية أمام الكاظمي والعامري والفياض (صور)

Date: 2022-07-23 05:25:41
الحشد يستعرض قواه العسكرية أمام الكاظمي والعامري والفياض (صور)

الحشد يكشف أسباب تأجيل"استعراضه العسكري" والكاظمي يضع شرطاً وحيداً لحضوره

Date: 2022-06-27 07:59:53
الحشد يكشف أسباب تأجيل"استعراضه العسكري" والكاظمي يضع شرطاً وحيداً لحضوره

الحشد الشعبي يستعرض عسكرياً بحضور الكاظمي (صور)

Date: 2021-06-26 06:03:17
الحشد الشعبي يستعرض عسكرياً بحضور الكاظمي (صور)

الحشد الشعبي: لم نستخدم طائرات مسيرة في الاستعراض

Date: 2021-06-26 13:01:10
الحشد الشعبي: لم نستخدم طائرات مسيرة في الاستعراض

الكاظمي يدخل على خط خلاف الجيش والحشد بشأن صور "المهندس"

Date: 2020-12-04 13:59:26
الكاظمي يدخل على خط خلاف الجيش والحشد بشأن صور "المهندس"

الحشد الشعبي يعلن تنظيم استعراض عسكري "كبير" غداً السبت

Date: 2022-07-22 08:14:23
الحشد الشعبي يعلن تنظيم استعراض عسكري "كبير" غداً السبت

الكاظمي يوجه باستخدام طائرات مسيرة لحماية أبراج الطاقة عبر لجنة يرأسها رشيد فليح

Date: 2021-07-03 20:55:10
الكاظمي يوجه باستخدام طائرات مسيرة لحماية أبراج الطاقة عبر لجنة يرأسها رشيد فليح

وثيقة.. الكاظمي يوافق على قبول منتسبي الحشد الشعبي بدورات الكليات العسكرية

Date: 2022-05-23 11:15:42
وثيقة.. الكاظمي يوافق على قبول منتسبي الحشد الشعبي بدورات الكليات العسكرية