بينها أمريكيتان .. سقوط 3 طائرات مسيّرة خلال 24 ساعة في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ في تطور لافت للأحداث الأمنية في العراق سقطت ثلاث طائرات مسيّرة اثنتان منها في محافظة ديالى والأخرى في صلاح الدين المحيطتين بالعاصمة بغداد. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الفصائل المسلحة وقوات التحالف الدولي في البلاد.

وكشف مصدران أمنيان أحدهما في محافظة ديالى والآخر في صلاح الدين عن سقوط طائرتين مسيرتين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مصدر امني في ديالى لوكالة شفق نيوز، ان لواء المغاوير الاول- قيادة عمليات ديالى تمكن من إسقاط طائرة مسيرة ليلة أمس الجمعة خلال تحليقها جنوبي ناحية بهرز (8 كم جنوب بعقوبة) في منطقة (الفاضلية) الحدودية بين بهرز وبغداد.

وبين المصدر أن الطائرة المسيرة عبارة عن طائرة استطلاع ولا تحمل أي اسلحة، ومازالت هويتها مجهولة، وتخضع للتحقيقات والتحريات الامنية رغم المعلومات غير المؤكدة التي تشير إلى أنها طائرة ايرانية الصُنع.

وتعد مسيرة بهرز هي الثانية التي تم اسقاطها في ديالى بعد إسقاط طائرة مسيرة أخرى من طراز MQ9 في منطقة "امام ويس" بأطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وكان الصحفي العسكري من شبكة "فوكس نيوز" الأميركية ، لوكاس توملينسون، قد قال أمس الجمعة إن الفصائل المسلحة الموالية لإيران أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة ليلة أمس الخميس في محافظة ديالى العراقية.

وكتب توملينسون على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، انه للمرة الثانية منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر أسقطت القوات "الموالية لإيران" طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ9 بقيمة 32 مليون دولار في العراق.‌‌

وتبنت فصائل المقاومة العراقية يوم الجمعة، إسقاط طائرة امريكية مسيرة على الاراضي العراقية.

وذكرت فصائل المقاومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها استهدفَت "أمسِ الخميسَ 18-1-2024 في الساعةِ 1845، طائرةً مُسيَّرةً من نوعِ MQ9 تابعةً للاحتلالِ الأمريكيِّ في سماءِ محافظةِ ديالى، بالسلاحِ المناسب".

وأشار البيان إلى أن الطائرة "كانت قادمةً من قاعدةِ علي السالم في الكويت".

وطائرة إم كيو-9 أو إم كيو-9 ريبر (بالإنجليزية:MQ-9 Reaper) هي طائرة بدون طيار كانت تسمى من قبل بريداتور بي Predator B تنتجها شركة جنرال اتوميكس الأمريكية. وهي مصممة على أساس إم كيو-1 بريداتور ولكنها أكبر منها كثيرا بغرض استخدامها أيضا قاذفة للصواريخ في القتال.

ويُعتقد أنها اُسْتُخْدِمَت في الهجوم على مطار بغداد الدولي في عام 2020، وهي العملية المعروفة باسم البرق الأزرق، حيث اُغْتِيل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقتل أبو مهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي السابق.

وفي صلاح الدين أكد قائد عسكري في قاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين، سقوط طائرة بدون طيار أمريكية بالقرب من قاعدة بلد الجوية في العراق، وذلك بعد سقوط طائرتين مسيرتين في ديالى

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان طائرة امريكية مسيرة سقطت وتحطمت في أطراف قاعدة بلد الجوية قرب ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين بعد خلل فني أصابها، دون الكشف عن طرازها ومهمتها والغرض من تحليقها وسط معلومات أولية بأنها طائرة تجسس.

واضاف" ان فريقا فنيا امريكيا في قاعدة بلد جمع حطام الطائرة وسط تكتم أمني من السلطات الامنية في صلاح الدين دون الإدلاء بأي معلومات عن الحادثة".

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في فلسطين (طوفان الأقصى).

وتسعى الحكومة العراقية إلى جدولة وجود قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، و إنهاء مهام عملها في البلاد، حسبما صرّح بذلك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في أكثر من مناسبة.