بينها مبتز فتاة.. 3 حوادث متفرقة تنغص أمن بغداد

شفق نيوز/ سجلت بغداد، يوم الخميس، 3 حوادث متفرقة، من بينها العثور على جثة مجهولة الهوية شرقي العاصمة.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بـ"العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية بالقرب من مشروع القناة شرقي بغداد"، مبينا ان "الجثة بدت عليها اثار دماء يعتقد انها متعرضة الى الضرب".

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد المصدر بـ"حدوث مشاجرة بين شخصين، تطورت الى استخدام السلاح، ما اسفر عن اصابة احد اطراف المشاجرة، فيما لاذ الاخر بالفرار".

من جانب آخر، القت قيادة شرطة بغداد القبض على متهم ابتز فتاة إلكترونيا في منطقة بغداد الجديدة.

ووفقا لبيان من القيادة ورد للوكالة، فإن "عملية القبض تمت بعد ان استنجدت المشتكية بالمفارز مخبرة بتعرضها للإبتزاز من قبل شخص معروف من قبلها، حيث تم تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ لم تدفع له مبلغ من المال".

واشارت الى "تشكيل فريق عمل للإطاحة بالمتهم، وبعد جهد تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود، حيث اعترف بقيامه بجريمة الابتزاز، وتم إيداعه التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".