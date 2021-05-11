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بينها قطع جسور وإغلاق مداخل بغداد.. السلطات تتخذ 15 قراراً بشأن الحظر الشامل

Category: أمـن

Date: 2021-05-11T14:09:31+0000
بينها قطع جسور وإغلاق مداخل بغداد.. السلطات تتخذ 15 قراراً بشأن الحظر الشامل

شفق نيوز/ اصدرت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، 15 توجيهاً للشروع بتطبيق قرار الحظر الشامل بينها غلق مداخل العاصمة بغداد وقطع الجسور الرابطة بين الرصافة والكرخ.

وقالت العمليات المشتركة، بحسب قناة "العراقية" الرسمية، إن "حظر التجوال الشامل سيبدأ من الساعة 12 ليلاً، وأن استثناء القوات الأمنية يحدد لغاية الساعة 12 ليلاً".

وأشارت إلى "استثناء الإعلاميين ومنتسبي الدوائر الخدمية من حظر التجوال، وغلق الطرق كافة حتى مع إقليم كردستان والسماح فقط بنقل الوقود والبضائع".

وقررت قيادة العمليات "غلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر، وقطع الجسور الرابطة بين الكرخ والرصافة باستثناء جسرين اثنين".

كما أوعزت بـ"نشر دوريات النجدة في الأحياء لمنع التجمعات"، مشددة على "منع التجمعات وغلق المولات".

وقررت أيضا "منع السفر من وإلى الهند إلى إشعار آخر، ومنع السفر للمجاميع السياحية كافة"، مشيرا إلى  "السماح فقط بدخول البضائع عبر المنافذ".

وقالت إنه "تم السماح بعجلتين فقط مع الجنائز، إضافة إلى السماح للأفران ومحلات البضائع لغاية السابعة مساءً، والسماح للصيدليات المرخصة أثناء حظر التجوال"، مشددة على "غلق كافة العيادات غير المرخصة".

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