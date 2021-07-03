بينها قرب أربيل.. تعرض خطوط لنقل الطاقة في العراق الى أعمال "إرهابية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، عن تعرض 3 خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الى أعمال إرهابية في محافظتي الأنبار ونينوى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( حديثة- قائم) جهد ٤٠٠ ك.ف احد خطوط الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى تعرض صباح اليوم السبت، الى تفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرجين(٨٦،٨٥) في منطقة الفحيمي بقضاء حديثة التابعة لمحافظة الانبار".

واضافت، "على الفور توجهت ملاكات نقل الوسطى الى مكان الحادث للمباشرة باعمال صيانة الابراج المتضررة التي تنفذها ملاكات قسم شبكات فرع الانبار، بالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي والعمل على اعادة تشييد الابراج المتضررة وتسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت للاستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".

وفي بيان ثانٍ اشارت الوزارة الى أن "خطي ابراج (اربيل غازية مخمور - اربيل غازية قرة جوخ) جهد ١٣٢ ك. ف على نفس البرج (دبل سيركت) ضمن الحدود الادارية لاقليم كردستان تعرضا الى اعمال ارهابية تخريبية بتفجر عبوات ناسفة ادت الى تضرر ابراج نقل الطاقة الكهربائية واثرت سلباً على تحهيز التيار الكهربائي لقضاء مخمور في محافظة نينوى".

وتابعت أن "الخطين يغذيان محطة مخمور ١١/٣٣ ك.ف ومتنقلة ديبكة جهد ١١/١٣٢ ك.ف التابعتين الى محافظة نينوى، اضافة الى متنقلة اخرى تغذي معمل سمنت قرة جوخ".

واوضحت، أن "ملاكات كهرباء اقليم كردستان باشرت اعمالها لصيانة الخطوط لاعادتها الى الخدمة من اجل رفد المنظومة الوطنية بالطاقة الكهربائية واستقرار التجهيز للمواطنين".

ولفتت الى أنه "من المؤمل ادخال الخطوط الى العمل خلال الساعات القليلة المقبلة من اجل رفد المنظومة الوطنية بالطاقة الكهربائية واستقرار ساعات التجهيز للمواطنين".