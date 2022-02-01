بينها فتاة.. شرطة نينوى تفكك شبكة لترويج وتعاطي المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شبكة لترويج وتعاطي المواد المخدرة، من بين أفرادها فتاة، في مناطق متفرقة من مدينة الموصل.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوة مشتركة من مديرية شرطة ام الربيعين، وقسم امن الافراد، وفوج طوارئ الشرطة الثامن، تمكنت من القاء القبض على ثمانية متهمين بينهم فتاة، يقومون بترويج وتعاطي حبوب المؤثرات العقلية والمواد المخدرة".

وبينت انهها "ضبطت بحوزة المتهم (م. م. ق)، والمتهمة (ح، ا، ه) ٩غم من مادة الكريستال المخدرة مع ادوات التعاطي، وكذلك مسدس عيار (٩ملم)، كما ضبطت بحوزة المتهم (ا، س، ا ) ٢٨٢٠ حبة مخدرة مختلفة الانواع".

واشارت الى انه "تم القبض على المتهمين في عدد من مناطق واحياء الجانبين الايسر والايمن لمدينة الموصل، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات".