بينها عملات وتماثيل.. إحباط تهريب 60 قطعة أثرية في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأحد، إلقاء القبض على متهم بحوزته نحو 60 قطعة أثرية، من بينها عملات معدنية وتماثيل يعود تاريخها حسب التقديرات الأولية إلى عصور قديمة.

جاء ذلك في "كمين محكم" بمدينة الحلة مركز محافظة بابل، نفذته قوة مشتركة ضمت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستخبارات والأمن وجهاز المخابرات الوطني.

وأشارت شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن المتهم تم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المضبوطات إلى مفتشية الآثار لفحصها.