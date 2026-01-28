بينهم عصابة ابتزاز.. اعتقال 17 متهماً في 4 محافظات

شفق نيوز/ اعتقال متهم في وقت سابق من قبل قوة أمنية عراقية

شفق نيوز- بغداد/ محافظات

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على 17 متهماً بقضايا قانونية مختلفة بينهم عصابة ابتزاز، بالإضافة إلى ضبط ثلاثة منافذ "كي كارد" لبيع وشراء العملات الأجنبية بدون موافقات رسمية، وذلك في عمليات أمنية منفصلة شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات ديالى وميسان والديوانية.

وفي التفاصيل ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تم إلقاء القبض على 15 متهماً مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، وذلك بعمليات متفرقة في محافظات بغداد وديالى وميسان، وتم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

وفي ديالى، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة الإطاحة بـ"عصابة متخصصة بجريمة الابتزاز" في قاطع كاطون الرحمة، مبينة أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة (76) ابتزاز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليمهما إلى جهة الطلب لإكمال التحقيقات الأصولية".

أما في الديوانية، فقد أعلنت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ضبط ثلاثة منافذ كي كارد تقوم بعمليات بيع وشراء الدولار بشكل غير قانوني، كما تم خلال العملية ضبط مبلغ قدره 9500 دولار أميركي فضلاً عن سلاح ناري نوع مسدس داخل المنفذ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".