بينها "شاهد 136" الانتحارية .. ايران تشارك بأسلحة متطورة في معرض بغداد

شفق نيوز/ شاركت وزارة الدفاع الايرانية في معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني بدورته الـ13 في العاصمة بغداد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن الوزارة تعرض مجموعة من قدراتها المتطورة في المجالات البرية والجوية والدفاعية والإلكترونية.

وانطلقت فعاليات المعرض في الـ19 من شهر نيسان/أبريل الجاري، وتنتهي يوم 22 من الشهر نفسه بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية وحضور العشرات من الشركات الناشطة في صناعات الاسلحة، والمستلزمات العسكرية والامنية.

ووفقا لما نشرته وكالة "مهر" شبه الرسمية الايرانية، فإن "وزارة الدفاع في الجمهورية الاسلامية استعرضت القدرات المحلية للبلاد في هذا المعرض من خلال إقامة جناح يتميز بالعمارة الإيرانية الإسلامية الأصيلة وتقديم بعض من أحدث إنجازاتها الدفاعية".

وأوضحت أن "هذا الجناح يعرض المنتجات في مجالات الأسلحة والذخائر، وأنواع مختلفة من الصواريخ، والصواريخ الدقيقة والذخائر الذكية، والمعدات الفردية، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والانتحارية".

كما أشارت الوكالة إلى أنه "تم الكشف للعامة عن قدرات إيران في مجالات الدفاع الجوي، والإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية البصرية الدفاعية، والرادارات المختلفة، وأنظمة مواجهة الطائرات الصغيرة الغازية".

وكذلك "عرضت وزارة الدفاع الايرانية جزءاً من قدراتها الإنتاجية في هذا المعرض، بهدف تعزيز التفاعلات الدفاعية الدولية وتطوير أسواق التصدير"، حسبما ذكرته وكالة "مهر".

وطبقا لخبر الوكالة، فإنه "من بين المنتجات البارزة في هذه الفترة طائرة "شاهد 136" الانتحارية بدون طيار، والتي لاقت ترحيبا واسعا من قبل الزوار".

وتابعت "مهر"، أنه "تم الكشف لأول مرة عن طائرة بدون طيار جديدة، وهي عبارة عن نظام تكتيكي ذكي يتمتع بقدرات تحديد المواقع والتوجيه الجوي، مصمم ومنتج لمهام مختلفة، بهدف مواجهة التهديدات المعادية".