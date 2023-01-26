بينها سرقة 30 مليون دينار وشجار عائلي.. النجف تسجل حوادث أمنية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الخميس، بتسجيل حوادث أمنية عدة، بينها إصابة ضابط امني بشجار مع أخوة زوجته.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين أقدموا على سرقة قاصة تحتوي على مبلغ 30 مليون دينار، بعد عملية سطو على أحد الدور السكنية قرب مطار النجف الدولي"، لافتا إلى أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "شجاراً وقع في منطقة حي الجامعة وسط المحافظة بين ضابط برتبة مقدم يعمل في قيادة شرطة المحافظة وأخوة زوجته بسبب خلافات عائلية"، مشيراً إلى أأن "الضابط تعرض لجروح بليغة بسبب ضربه بـ(التواثي) من قبل الجناة (أخوة زوجته)".

من جانب آخر، أصدرت محكمة جنايات النجف حكماً بالسجن المؤبد مع فرض غرامة على مالية تبلغ 25 مليون دينار ضد تاجر مخدرات سعى لإدخال 4 كيلوغرام من مادة الكرستال للمحافظة، عن طريق سيطرة غماس المحاذية لمحافظة الديوانية".