بينها تخويل بفرض حظر تجوال.. الكشف عن "الإجراءات المطلوبة" في يوم الاقتراع

شفق نيوز- بغداد

أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، يوم السبت، مجموعة من التوجيها الامنية المطلوبة، التي تتعلق بيوم الاقتراع المقرر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وبحسب كتاب رسمي، صادر عن اللجنة وموجه للقائد العام للقوات المسلحة، وورد لوكالة شفق نيوز، فقد تضمن أن يكون يوم الاقتراع عطلة رسمية باستثناء الدوائر الصحية والخدمية والأمنية.

ومن التوجيهات أيضا "تدخل القوات العسكرية والأمنية كافة الإنذار (ج) وتتوقف الإجازات كافة وحتى إشعار آخر".

وأيضا جاء في كتاب اللجنة "فرض حظر تجوال للعجلات الحمل أكثر من 5 طن داخل مراكز المدن وبشكل خاص قرب المراكز الانتخابية اعتباراً من يوم 8 ولغاية 12 من الشهر الجاري، ومنع حركة الدراجات النارية والعربات (التكتك – الستوتة) بمختلف أنواعها من يوم 8 ولغاية 12 من الشهر الجاري".

وتضمنت: "منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير أو للأغراض المدنية الأخرى إلا بموافقة قيادة العمليات المشتركة من يوم 7 إلى 12 من الشهر الجاري، ومنع التجمعات البشرية والتظاهرات بأشكالها كافة دون استحصال الموافقات الأصولية اعتباراً من يوم 6 من الشهر الجاري وحتى إشعار آخر".

ووفقا للجنة الأمنية فقد وجهت بـ"عدم اصطحاب المواطنين أجهزة الموبايل والتصوير أثناء التوجه للادلاء بصوتهم وعدم استخدامه داخل مراكز الاقتراع، وتخويل اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب فرض حظر التجوال الشامل أو الجزئي في بغداد والمحافظات عدا إقليم كوردستان عند الضرورة وفي الحالات الطارئة بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة".

وضمن التوجيهات "إبقاء المطارات والمنافذ الحدودية والسيطرات الخارجية الرئيسية بين المحافظات وإقليم كوردستان مفتوحة خلال إجراء انتخابات الاقتراع العام".