بينها بغداد.. الإطاحة بـ10 "دواعش" في 4 محافظات

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الاثنين، إلقاء القبض على ١٠ عناصر في داعش بأربع محافظات بينها العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد تنفيذ عدد من الواجبات الناجحة التي استهدفت مقرات وبقايا عناصر داعـش في مناطق مختلفة من البلاد، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ١٠ عناصر من بقايا عصابات داعـش".

وأوضح أن "الجهاز باشر بسلسلة من الواجبات بدأها في مُحافظتي كركوك وصلاح الدين، حيث تم إلقاء القبض على عُنصرين من العصابات التكفيرية".

وأضاف أن "قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب قام بواجب نوعي في صحراء الرطبة غربي مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على ٣ عناصر من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

وأردف بالقول، إن "قوات الجهاز انطلقت بعدها وعلى ضوء الاعترافات المستخلصة من العناصر الإرهابية الملقى القبض عليها نحو عدد من الأهداف في العاصمة بغداد ومُحافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على (٥) إرهابيين".