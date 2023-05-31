بينها السجن المؤبد .. القضاء العراقي يصدر أحكاماً متعددة بحق 16 متاجراً بالمخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، أن السلطة القضائية العراقية أصدرت احكاماً متعددة بحق 16 شخصاً أُدينوا بالمتاجرة بالمواد المخدرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات النجف أصدرت احكاما متعددة بحق 16 متهماً تمت إدانتهم بقضايا التجارة بالمخدرات بينها 3 أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضح أن القرارات تضمنت غرامات بعشرات الملايين ضد المدانين، وقد صدرت استناداً لاحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017.