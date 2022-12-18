بينها الاعدام والمؤبد.. مقصلة قضاء ذي قار تأتي على سبعة اشخاص

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات المحافظة اصدرت سبعة احكام مختلفة بينها 3 احكام تتعلق بالارهاب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في مدينة الناصرية اصدرت 7 احكام قضائية مختلفة، بينهما 3 أحكام تتعلق بالارهاب توزعت بين حكمين بالسجن المؤبد، واخر اعدام".

وأضاف المصدر، ان "الاحكام الاربعة المتبقية كانت جميعها تحت بند السجن 5 سنوات وشهرا واحدا بحق 4 تجار مخدرات في المحافظة".

وأشار إلى ان "المتهمين جميعا تمت ادانتهم بقضايا ارهابية وتجارة المخدرات وصدرت الاحكام بحقهم وفق قانوني مكافحة الإرهاب والمخدرات".