بينها استهداف ضابط واعتقال متهمين.. العراق يسجل حوادث أمنية متفرقة

شفق نيوز - بغداد

سجلت محافظات عراقية عدة خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث الأمنية المتفرقة بينها اعتقال متسول ومشعوذ سوري في الأنبار، وإخماد حريق في منزل مسؤول عراقي كبير.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية منفذ عرعر الحدودي في محافظة الأنبار، أحالت إلى مركز شرطة عرعر المتهم (ع. أ. ق) تولد 1984 يعمل منتسباً في الشرطة الاتحادية بتهمة القتل خلال العام 2015".

وفي نفس السياق، أضاف أن "القوات الأمنية القت القبض على متسول سوري الجنسية يسكن قضاء الرمادي في منطقة الصوفية شارع المستودع وهو من تولد 1995، برفقة ابنته الطفلة"، لافتاً إلى "تسليمه مع ابنته لشعبة مكافحة الإتجار بالبشر".

وأشار المصدر، إلى أن "قوات أمنية أخرى تمكنت إلقاء القبض على المتهم ( أ. ب . ش) تولد 1976 سوري الجنسية يسكن قضاء الرمادي الصوفية"، مؤكداً القبض "عليه في قضاء هيت عندما كان يستقل دراجة نارية بدون لوحات تسجيل وأثناء التفتيش تم العثور على مواد تستخدم للسحر والشعوذة".

وإلى ذي قار، قال مصدر آخر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة عقيد منسوب إلى قيادة شرطة محافظة المثنى يسكن قضاء الناصرية منطقة الإسكان الصناعي تعرض إلى إطلاق نار"، مشيراً إلى "توجه قوة أمنية إلى محل الحادث، وتبين عدم وقوع أضرار بشرية أو مادية، مع وجود آثار إطلاق نار على السياج الخارجي".

وأشار إلى "ضبط عدد 12 ظرفاً فارغاً عائداً لبندقية نوع كلاشنكوف".

وفي واسط، قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق في أحد كرفانات الحماية الخاص بمنزل محافظ واسط في حي العصري بقضاء الحي".

وأوضح أن "الفرق لم تسجل أي خسائر بشرية"، مؤكداً أن "فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي تقف وراء الحريق".