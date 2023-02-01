بيع منزل في بغداد يتحول لمشاجرة دامية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل وإصابة 6 أشخاص اثر خلاف على بيع منزل في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافات على بيع دار بين بائع ومشتري تطورت الى استخدام السلاح الخفيف حيث اقدم البائع بعد مشادات كلامية الى اطلاق النار على العائلة المشترية واصاب 5 اشخاص بينهم امرأة بعضهم حالتهم خطرة".

ولفت المصدر الى ان "البائع قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه وفارق الحياة". في سياق متصل، أصيبت امرأة بمشاجرة عائلية ضمن حي الخليج في منطقة بغداد الجديدة تطورت الى استخدام السلاح".

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شقيق زوج الامرأة هو من أطلق النار عليها وهو يعمل منتسب في وزارة الداخلية ولاذ بالفرار".