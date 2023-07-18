بيان عسكري عراقي: سحق 5 إرهابيين بعملية انزال جوي خاطف في كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن بيان عسكري عراقي، يوم الثلاثاء، سحق 5 إرهابيين بعملية انزال جوي خاطف في كركوك، مشيرة الى تورطهم بهجمات استهدفت قوات امنية.

وجاء في بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني، ورد الى وكالة شفق نيوز، "إلحاقاً ببياننا الصادر يوم الجمعة الموافق 7/7/2023 الخاص بالعملية البطولية التي نفذتها وحدة خاصة من وحدات جهاز مكافحة الإرهاب بعملية انزال جوي على مخبئ قرب قرية كتكه في ناحية ألتون كوبري قضاء الدبس - محافظة كركوك، نعلن الى شعبِنا أن رجال الاستخبارات في جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا بعد جهدٍ متواصل من عمليات التعقب والرصد، تحديد المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية التي استهدفت احدى الربايا العسكرية على الطريق الرابط بين ناحية ملا عبد الله وناحية الرياض في كركوك ونتج عنها استشهاد وجرح مجموعة من ابطال قواتنا الامنية البطلة".

وأضافت أنه "بعملية انزال جوي خاطف تمكن ابنائكم من سحق 5 من عناصر العصابات الإرهابية وضبط أسلحتهم ومعداتهم ليكونوا درساً لبقايا عصابات داعش ان لا مفر لهم من صولاتنا الا الاستسلام".

وإستناداً الى ما تقدم بين البيان، ان عمليات جهازنا تستهدف بقايا عصابات داعش الإرهابية وتتبع تكتيكات تنسجم مع طبيعة التهديد وأساليبه.