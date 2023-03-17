بيان عسكري رسمي ينفي تعرض "أبو ريشة" لمحاولة اغتيال

شفق نيوز/ نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، يوم الجمعة، تعرض رئيس الحراك الشعبي في الأنبار "سطام أبو ريشة" لمحاولة اغتيال خلال تجمع عشائري على الطريق السريع في الرمادي بمحافظة الأنبار.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تجمع صباح هذا اليوم السابع عشر من شهر آذار الجاري في محافظة الانبار مئات من المواطنين بدعوة من الشيخ (سطام ابو ريشة) ومهما كان نوع هذا التجمع واهدافه العشائرية أو السياسية فان الدستور يكفل حرية التجمع مادام في إطاره الديمقراطي والوطني".

وأضاف أن "تدخل القوات الامنية وهي مكلفة بضمان حماية أمن المواطنين جاءت بعد توزيع استمارات تدعو للتطوع على الحشد العشائري بما يتعارض مع سياقات هذا الاجراء لكونه لم يمر وفق الاليات المعتمدة ولم تكن بموافقة الحكومة وما يترتب عليها من التزامات مالية وقد رافق ذلك إطلاق عيارات نارية".

وأكد اللواء رسول، انه "لاتوجد اي دعوة للتطوع من جهة حكومية رسمية وكل من يدعي غير ذلك يجانب الحقيقة".

وأشار رسول الى "عدم الاعتراض على أي تجمع جماهيري بأهداف ديمقراطية ووطنية من اي جهة كانت"، مؤكدا "رفضه القاطع الانجرار وراء الشائعات المغرضة وسنلاحق من اطلق العيارات النارية لارعاب المواطنين ونؤكد أن اي محاولة اغتيال لم تحصل لاي شخصية وأن جميع ما ذكر حول حادث اغتيال عارٍ عن الصحة".