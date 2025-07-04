بيان رسمي يوضح حقيقة تحركات الجيش العراقي في "كرميان"

شفق نيوز – كرميان

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، مساء الجمعة، توضيحا بشأن تحركات لقطعات من الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي او البيشمركة في مناطق الاهتمام الحدودية المشتركة بين أربيل وبغداد.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المناطق تخضع لإدارة مشتركة بين المركز والإقليم وفق قيادة وسيطرة وقطعات مشتركة موحدة وبتنسيق عالي لتأمين هذه المناطق، ولا توجد اي تحركات احادية من قبل اي طرف عسكري، والتحديات الحالية تتطلب تنسيقا وتعاونا مشتركا اعلى".

وأكدت أن "العمليات المشتركة بين جميع القطعات والتشكيلات المعنية عن حماية هذه المناطق قائمة ومستمرة والتنسيق المشترك قائم لتنفيذعمليات مشتركة قادمة"، مبينة أن "الاجتماعات التنسيقية مستمرة من خلال مراكز التنسيق المشتركة والتواصل قائم بين اعلى القيادات لإدارة القواطع ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب".

وتابعت العمليات المشتركة: "لا توجد اي تحركات لقطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة خارج مواضعها الحالية، ما يجري فقط واجبات تنفذ بالعمل والتعاون المشترك وإدارة مناطق الاهتمام بتنسيق عالي بين القوات الاتحادية وقطعات قوات البيشمركة على طول المحاور".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق من اليوم، بأن قوات البيشمركة التابعة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني في منطقة كرميان، دخلت بحالة الطوارى، بالتزامن مع تحركات للجيش العراقي في تلك المناطق التابعة لإدارة كرميان المستقلة ضمن إقليم كوردستان.